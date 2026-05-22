Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen, aralarında şirket yetkilileri, kamu görevlileri ve gazetecilerin de olduğu belirtilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde 72 müştekinin, bazı meslek lisesi öğrencilerinin firmalarda çalışıyor gösterilerek haksız teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiğine yönelik ifadeleri üzerine 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalanmıştı. Devam eden operasyon kapsamında gözaltı sayısı 21'e yükselmişti.