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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, muhtemel asayiş, gasp ve terör olaylarına karşı personelin hazırlık seviyesini en üst noktada tutmak amacıyla "Panter81" kod adlı operasyonel bir tatbikat gerçekleştirdi. Telsiz anonslarıyla başlayan ve tüm birimlerin katıldığı tatbikat, sahadaki polislerin operasyonel hızını gözler önüne serdi.

Haber merkezine düşen senaryo anonsuyla birlikte Düzce sokaklarında hareketli dakikalar yaşandı. Tatbikat planı şu aşamalarla uygulandı:

Senaryo gereği, Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir benzin istasyonuna gelen silahlı şahıslar, gasp girişiminde bulunarak lüks bir araçla olay yerinden kaçtı.

İhbarı alan haber merkezi, kaçış güzergahlarındaki tüm ekipleri uyararak şehri adeta abluka altına aldı. Şüpheli araç ile polis ekipleri arasında kilometrelerce süren bir kovalama yaşandı.

Kapan kapandı, operasyon başladı. Kaçan şüphelilerin önü, Melensu Park girişinde asayiş ekiplerince kurulan stratejik uygulama noktasında kesildi.

Aracın durdurulmasıyla birlikte çelik yelekli ve uzun namlulu silahlarla donatılmış özel eğitimli polis ekipleri çevre güvenliğini alarak araca müdahale etti.

Polisin "Teslim ol" ihtarına uyan şüpheliler, araçtan indirilerek yere yatırıldı ve kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Zanlıların gözaltına alınmasıyla nefes kesen senaryo sorunsuz ve başarıyla noktalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Panter81" tatbikatı sayesinde birimler arası koordinasyonun, anlık reaksiyon süresinin ve olası kriz anı yönetiminin başarıyla test edildiğini, Düzce halkının huzur ve güvenliği için bu tür dinamik tatbikatların periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.