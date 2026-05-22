Düzce’de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, evinin bir bölümünü uyuşturucu üretimi için özel sisteme dönüştüren şüpheli yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy beldesinde yaşayan M.U. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

EVDE ÖZEL İKLİMLENDİRME SİSTEMİ KURMUŞ

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde, şüphelinin bir bölümü özel iklimlendirme sistemiyle donatarak kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Operasyonda 6 kök kenevir bitkisi, 3 litre kimyasal gübre ile iklimlendirme sistemine ait çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.