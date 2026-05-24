Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve bindikleri araçta yapılan aramalarda uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin bulduğu 30 gramlık sentetik kannabinoid ham maddesinden, çoğaltılarak tam 3 kilogram sentetik kannabinoid üretilebileceği belirlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde satışı suçundan adli makamlara sevk edilen B.G. (18) ve S.B.A. (18) adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 26 suç kaydı bulunan O.N.Ç. (19) ve 2 suç kaydı bulunan suça sürüklenen çocuk K.A. (16) ise tutuklandı.
Düzce’de narkotik operasyonu
İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu ham maddesi getiren 4 şüpheli narkotik ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen ham maddeden 3 kilo sentetik uyuşturucu üretilebileceği belirlenirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve bindikleri araçta yapılan aramalarda uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin bulduğu 30 gramlık sentetik kannabinoid ham maddesinden, çoğaltılarak tam 3 kilogram sentetik kannabinoid üretilebileceği belirlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.