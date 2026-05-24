Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve bindikleri araçta yapılan aramalarda uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin bulduğu 30 gramlık sentetik kannabinoid ham maddesinden, çoğaltılarak tam 3 kilogram sentetik kannabinoid üretilebileceği belirlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde satışı suçundan adli makamlara sevk edilen B.G. (18) ve S.B.A. (18) adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 26 suç kaydı bulunan O.N.Ç. (19) ve 2 suç kaydı bulunan suça sürüklenen çocuk K.A. (16) ise tutuklandı.