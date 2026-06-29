Düzce’de miniklerden piyano resitali

Düzce’de müzik atölyesinde piyano ve gitar eğitimi alan miniklerin konseri, büyük takdir kazandı. Müzik öğretmenleri Mert ve Nesrin Buse Keskin Dağlı eşliğinde yıl boyunca eğitim alan çocuklar klasik müzik eserlerinden marşlara kadar birçok eseri piyanoda seslendirdiler. Miniklerin performansı velileri coşturdu.



