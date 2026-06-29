Yeniçağ Gazetesi
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Düzce’de miniklerden piyano resitali

Düzce’de yıl boyunca piyano ve gitar eğitimi alan minikler, yıl sonu konserinde sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Mozart’tan Aşık Veysel’e uzanan geniş repertuvarıyla sahneye çıkan öğrenciler, velilerden uzun süre alkış aldı.

Kaynak: İHA
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Düzce’de miniklerden piyano resitali - Resim: 1

Düzce’de müzik atölyesinde piyano ve gitar eğitimi alan miniklerin konseri, büyük takdir kazandı. Müzik öğretmenleri Mert ve Nesrin Buse Keskin Dağlı eşliğinde yıl boyunca eğitim alan çocuklar klasik müzik eserlerinden marşlara kadar birçok eseri piyanoda seslendirdiler. Miniklerin performansı velileri coşturdu.

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Düzce’de miniklerden piyano resitali - Resim: 2

Düzce’de NM Müzik Atölyesi yıl boyunca müzik tutkusu olan miniklere gitar, piyano gibi enstrümanlarla müzik yapmayı öğretti.

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Düzce’de miniklerden piyano resitali - Resim: 3

Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte eğitimlere ara veren müzik atölyesi öğretmenleri Nesrin Buse Keskin Dağlı ve Mert Dağlı, atölyede müzik eğitim alan 15 öğrenci ile yılsonu konseri düzenledi.

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Düzce’de miniklerden piyano resitali - Resim: 4

Konserde öğrenciler, klasik batı müziği eserlerinden Türk sanat müziği eserlerine, Mozart’tan Aşık Veysel’e kadar birçok müzik insanının eserlerini çaldılar.

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Düzce’de miniklerden piyano resitali - Resim: 5

Öğrencilerin özellikle de piyanoda ki başarısı büyük takdir topladı.

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Düzce’de miniklerden piyano resitali - Resim: 6

Velilerin izleyici olarak katıldığı konserde bazı veliler çocuklarının sahne performansını görüntülemeye çalışırken, öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini ailelerine sergileme fırsatı buldular.

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