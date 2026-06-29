Düzce’de müzik atölyesinde piyano ve gitar eğitimi alan miniklerin konseri, büyük takdir kazandı. Müzik öğretmenleri Mert ve Nesrin Buse Keskin Dağlı eşliğinde yıl boyunca eğitim alan çocuklar klasik müzik eserlerinden marşlara kadar birçok eseri piyanoda seslendirdiler. Miniklerin performansı velileri coşturdu.
Düzce’de miniklerden piyano resitali
Düzce’de yıl boyunca piyano ve gitar eğitimi alan minikler, yıl sonu konserinde sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Mozart’tan Aşık Veysel’e uzanan geniş repertuvarıyla sahneye çıkan öğrenciler, velilerden uzun süre alkış aldı.Kaynak: İHA
Düzce’de müzik atölyesinde piyano ve gitar eğitimi alan miniklerin konseri, büyük takdir kazandı. Müzik öğretmenleri Mert ve Nesrin Buse Keskin Dağlı eşliğinde yıl boyunca eğitim alan çocuklar klasik müzik eserlerinden marşlara kadar birçok eseri piyanoda seslendirdiler. Miniklerin performansı velileri coşturdu.
Düzce’de NM Müzik Atölyesi yıl boyunca müzik tutkusu olan miniklere gitar, piyano gibi enstrümanlarla müzik yapmayı öğretti.
Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte eğitimlere ara veren müzik atölyesi öğretmenleri Nesrin Buse Keskin Dağlı ve Mert Dağlı, atölyede müzik eğitim alan 15 öğrenci ile yılsonu konseri düzenledi.
Konserde öğrenciler, klasik batı müziği eserlerinden Türk sanat müziği eserlerine, Mozart’tan Aşık Veysel’e kadar birçok müzik insanının eserlerini çaldılar.
Öğrencilerin özellikle de piyanoda ki başarısı büyük takdir topladı.
Velilerin izleyici olarak katıldığı konserde bazı veliler çocuklarının sahne performansını görüntülemeye çalışırken, öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini ailelerine sergileme fırsatı buldular.