Düzce’de Dereli Tütüncü Mahallesinde meydana gelen trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ö.A.(29), R.Ü.(21), C.K.(31) yaralandı yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

İkinci kaza ise Düzce Sakarya karayolu İhsaniye köyü mevkiinde meydana geldi. Araçta sıkışan 34 yaşındaki B.T. bulunduğu yerden kurtarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.