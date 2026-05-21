Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan huzurevinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Gece saatlerinde başlayan yangın nedeniyle huzurevinde kalan yaşlılar tahliye edildi.

Yangın, Kızılay Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin en üst katındaki sistem odasında meydana geldi. Binadan yükselen dumanları fark eden personelin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

YATALAK HASTALAR YATAKLARIYLA ÇIKARILDI

Huzurevinde kalan 54 kişi ekiplerin yardımıyla binadan tahliye edildi. Yatalak durumda bulunan vatandaşlar ise yataklarıyla birlikte dışarı çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaşlılar, tedbir amacıyla Kaynaşlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yangın sırasında tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise geceyi geçirmek üzere Karayolları Şefliği’ne ait misafirhaneye yerleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.