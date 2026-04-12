Düzce’de bir evin kazan dairesinde çıkan yangın, geceyi aydınlatan alevlere sahne oldu. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Merkez ilçeye bağlı Otluoğlu Mahallesi 19335. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Kuru’ya ait evin yanında bulunan kat kaloriferinin yer aldığı kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLERİ MAHALLELİ FARK ETTİ

Geceyi aydınlatan alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması ise yüreklere su serpti.

Ev sahibi Yılmaz Kuru, yangın sırasında dışarıda olduğunu belirterek, eve geldiğinde yangını fark ettiğini söyledi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.