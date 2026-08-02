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Kaynak: İHA

Düzce’de Kozluk ve Nasırlı köyleri arasında yer alan fındıklık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir anız yangını meydana geldi.

Bölgede etkisini gösteren rüzgarın da katılmasıyla kısa sürede şiddetlenen alevler, geniş bir araziye yayılarak çevre sakinlerine endişeli anlar yaşattı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangının komşu fındık bahçelerine ve hemen bitişikteki ormanlık alana sirayet etmemesi için yoğun bir çaba sarf etti.

Ekiplerin kritik müdahalesi sayesinde alevler ormanlık bölgeye geçmeden tamamen kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Arazide soğutma işlemlerine aralıksız devam edilirken, güvenlik güçleri yangının çıkış kaynağını tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.