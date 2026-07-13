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Kaynak: AA / DHA / İHA

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde meydana gelen traktör kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Kazada traktörün altında kalan Sefer Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan S.Y. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.