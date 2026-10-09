Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolapları üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında
Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolabı fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı ekipler seferber oldu.Kaynak: DHA / İHA
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Merkez'e bağlı Muncurlu köyünde faaliyet gösteren ahşap mutfak dolabı üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen yoğun dumanlar çevreden de görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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