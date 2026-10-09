Yeniçağ Gazetesi
09 Ekim 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında

Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında

Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolabı fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı ekipler seferber oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında - Resim: 1

Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolapları üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

1 7
Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında - Resim: 2

Merkez'e bağlı Muncurlu köyünde faaliyet gösteren ahşap mutfak dolabı üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 7
Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen yoğun dumanlar çevreden de görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 7
Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında - Resim: 4

Yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

4 7
Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında - Resim: 5
5 7
Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında - Resim: 6
6 7
Düzce'de Fabrika alevlere teslim oldu: Yerleşim yerleri tehlike altında - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro