Üçköprü köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarındaki bir strafor fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

"CAN KAYBIMIZ YOK BUNA ŞÜKREDİYORUZ"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Mehmet Makas, gazetecilere, işletme yetkililerinin beyanına göre strafor üretimi yapan fabrikada yangının elektrik santralinden çıktığını söyledi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine Düzce Belediyesi başta olmak üzere 7 ilçe ve 2 beldeden ekiplerin sevk edildiğini ve yangına müdahale edildiğini belirten

Makas, "Bu fabrika 24 saat esaslı çalışan bir fabrika. Sevindirici olan nokta, vardiyada olan arkadaşların burnu dahi kanamadan fabrikayı terk etmesi. Can kaybımız yok buna şükrediyoruz. Hemen bitişik nizamda bulunan işletmelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Oralara da yangının sıçramasını kahraman itfaiyecilerimiz engellemiş oldu." diye konuştu.

Makas, yangını söndürmek için 13 itfaiye ekibi, AFAD ve jandarma başta olmak üzere ekiplerin seferber olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İtfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerimiz burada mücadele verdiler. Toplam 124 personelimizle müdahalede bulunduk. Başta belediyelerimiz, AFAD, jandarma, sağlık ekiplerimize teşekkür ediyoruz.

Yangında soğutma aşamasına geçiyoruz. Burada yeteri kadar itfaiye, AFAD ve jandarma ekibimiz bulunacak ve tamamıyla soğutmuş olacağız. Düzce'mize, insanımıza geçmiş olsun. Önemli olan cana bişey olmadı, malın tekrar yerine konulabileceğini hep beraber göreceğiz, Rabb'im yar ve yardımcıları olsun. D-100 kara yolunda kısa bir kapama yaptık. Onu da an itibarıyla tekrar trafiğe açacağız. Tekrar geçmiş olsun."