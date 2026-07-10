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Kaynak: AA

Düzce'de eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 45 yaşındaki Sergül Ş., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan eşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz'da Demetevler Mahallesi Dünya Bankası Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre Sergül Ş. ile eşi K.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sergül Ş., ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen üç gün sonra hayatını kaybetti.

EŞİ TUTUKLANDI

Düzce Belediyesine ait bir sosyal tesiste garson olarak görev yaptığı öğrenilen Sergül Ş. için Düzce Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sergül Ş., Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan K.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.