Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 20-26 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda binlerce kişi sorgulandı.

18 BİN 618 KİŞİ SORGULANDI

Yapılan denetimlerde toplam 18 bin 618 kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat da ele geçirildi. Denetimlerde; 6 tabanca, 4 av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 1.299 mermi, 143 kartuş, 12 şarjör ele geçirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, suç oranlarını azaltmak ve aranan kişileri yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerinin kent genelindeki denetimlerini artırarak sürdüreceğini bildirdi.