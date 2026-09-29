Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu Esmahanım köyünde 3 evi su bastı. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağında 14 tekne zarar gördü.
Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden şiddetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Derenin taşması sonucu Esmahanım köyünde 3 evi su basarken, balıkçı barınağındaki 14 tekne fırtınanın etkisiyle zarar gördü.Kaynak: DHA
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Kentte iki gündür süren yağış, Akçakoca’da taşkınlara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle Esmahanım köyünden geçen dere taştı.
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Sel suları nedeniyle köyde bulunan 3 evi su bastı. Akçakoca sahilinde bulunan balıkçı barınağında ise gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, 14 teknenin zarar görmesine neden oldu.
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Yağmurun devam ettiği ilçede İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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