Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço

Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden şiddetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Derenin taşması sonucu Esmahanım köyünde 3 evi su basarken, balıkçı barınağındaki 14 tekne fırtınanın etkisiyle zarar gördü.

Kaynak: DHA
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Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço - Resim: 1

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu Esmahanım köyünde 3 evi su bastı. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağında 14 tekne zarar gördü.

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Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço - Resim: 2

Kentte iki gündür süren yağış, Akçakoca’da taşkınlara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle Esmahanım köyünden geçen dere taştı.

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Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço - Resim: 3

Sel suları nedeniyle köyde bulunan 3 evi su bastı. Akçakoca sahilinde bulunan balıkçı barınağında ise gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, 14 teknenin zarar görmesine neden oldu.

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Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço - Resim: 4

Yağmurun devam ettiği ilçede İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço - Resim: 5
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Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço - Resim: 6
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Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço - Resim: 7
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Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço - Resim: 8
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Düzce'de dere taştı, evleri sel bastı: İşte iki günlük bilanço - Resim: 9
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