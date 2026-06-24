Düzce’de "büyük kertenkele" alarmı: Bahçedeki asmadan yeşil iguana çıktı

Evde Beslenmesi Yasak: Türkiye'deki mevcut mevzuatlara göre, yeşil iguana gibi bazı egzotik ve yabani hayvan türlerinin ev ortamında izinsiz olarak beslenmesi ve sahiplenilmesi kesinlikle yasak.

Çevre kirliliği veya doğal dengenin bozulmaması adına sıkı tutulan kurallar çerçevesinde, söz konusu iguananın ilçedeki bir evden veya kapalı alandan kaçmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler, yasaları çiğneyerek bu egzotik canlıyı izinsiz olarak alan, besleyen ve kaçmasına sebep olan şahsın kimliğini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Kimliği belirlenen kişiye Kara Avcılığı Kanunu uyarınca ağır bir idari para cezası uygulanması bekleniyor.