Düzce’nin Çilimli ilçe merkezinde öğle saatlerinde sıra dışı bir olay yaşandı. Bahçesindeki asma ağacının üzerinde devasa ve alışılmadık bir sürüngen gören ev sahibi, kısa süreli bir şok yaşayarak durumu hemen Çilimli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi.
Düzce’de "büyük kertenkele" alarmı: Bahçedeki asmadan yeşil iguana çıktı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir evin bahçesinde "büyük bir kertenkele" olduğu ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, asma ağacına tırmanmış bir yeşil iguana ile karşılaştı.Kaynak: İHA
Vatandaşların "büyük bir kertenkele var" ihbarıyla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, asma yapraklarının arasına gizlenmiş hayvanı dikkatle inceledi. Yapılan incelemede, Türkiye'nin yaban hayatına ait olmayan ve tropikal iklimlerde yaşayan yeşil iguana cinsi bir sürüngen olduğu belirlendi. İtfaiye personeli, hayvana zarar vermeden ve çevredekileri tehlikeye atmadan iguanayı asma ağacından güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.
İtfaiye merkezine götürülen iguana, sağlık kontrollerinin yapılması ve koruma altına alınması amacıyla vakit kaybetmeden Düzce DKMP Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Tropikal sürüngenin veteriner hekimler tarafından yapılacak detaylı kontrolünün ardından, uygun bir rehabilitasyon merkezine veya hayvanat bahçesine sevk edileceği öğrenildi.
Evde Beslenmesi Yasak: Türkiye'deki mevcut mevzuatlara göre, yeşil iguana gibi bazı egzotik ve yabani hayvan türlerinin ev ortamında izinsiz olarak beslenmesi ve sahiplenilmesi kesinlikle yasak.
Çevre kirliliği veya doğal dengenin bozulmaması adına sıkı tutulan kurallar çerçevesinde, söz konusu iguananın ilçedeki bir evden veya kapalı alandan kaçmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler, yasaları çiğneyerek bu egzotik canlıyı izinsiz olarak alan, besleyen ve kaçmasına sebep olan şahsın kimliğini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Kimliği belirlenen kişiye Kara Avcılığı Kanunu uyarınca ağır bir idari para cezası uygulanması bekleniyor.