Düzce'de aldıkları iki şişe suyun ücretini kasanın yanına notla birlikte bırakan çocuklar davranışlarıyla takdir topladı.
Düzce'de bir çorbacıda yaşandı: Çocukların bıraktıkları not esnafı ağlattı
Düzce’de girdikleri çorbacıda kimseyi bulamayan iki çocuğun, aldıkları iki şişe suyun parasını notla kasaya bırakması, güvenlik kamerasına yansıyarak sosyal medyada büyük takdir ve beğeni topladı.Kaynak: İHA
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Bahçeşehir bağlantı yolundaki bir çorbacıya giren iki çocuk, dolaptan aldıkları iki şişe suyun ardından iş yeri içerisinde görevli kimseyi göremeyince örnek bir davranış sergiledi.
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Paylaşımında, "Sizi yetiştiren aile ne güzel bir aile" ifadelerine yer veren esnafın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar da çocukların sergilediği örnek davranışın takdire şayan olduğunu ifade etti.
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