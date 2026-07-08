Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Düzce'de bir çorbacıda yaşandı: Çocukların bıraktıkları not esnafı ağlattı

Düzce'de bir çorbacıda yaşandı: Çocukların bıraktıkları not esnafı ağlattı

Düzce’de girdikleri çorbacıda kimseyi bulamayan iki çocuğun, aldıkları iki şişe suyun parasını notla kasaya bırakması, güvenlik kamerasına yansıyarak sosyal medyada büyük takdir ve beğeni topladı.

Kaynak: İHA
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Düzce'de bir çorbacıda yaşandı: Çocukların bıraktıkları not esnafı ağlattı - Resim: 1

Düzce'de aldıkları iki şişe suyun ücretini kasanın yanına notla birlikte bırakan çocuklar davranışlarıyla takdir topladı.

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Düzce'de bir çorbacıda yaşandı: Çocukların bıraktıkları not esnafı ağlattı - Resim: 2

Bahçeşehir bağlantı yolundaki bir çorbacıya giren iki çocuk, dolaptan aldıkları iki şişe suyun ardından iş yeri içerisinde görevli kimseyi göremeyince örnek bir davranış sergiledi.

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Düzce'de bir çorbacıda yaşandı: Çocukların bıraktıkları not esnafı ağlattı - Resim: 3
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Düzce'de bir çorbacıda yaşandı: Çocukların bıraktıkları not esnafı ağlattı - Resim: 4

Paylaşımında, "Sizi yetiştiren aile ne güzel bir aile" ifadelerine yer veren esnafın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar da çocukların sergilediği örnek davranışın takdire şayan olduğunu ifade etti.

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Düzce'de bir çorbacıda yaşandı: Çocukların bıraktıkları not esnafı ağlattı - Resim: 5
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