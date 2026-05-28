Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ÇOCUKLARLA PASTA KESİP SOHBET ETTİ

Şevket Cinbir ve eşi Hayriye Cinbir, bayram kapsamında Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen çift, onların bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti.

Ziyarette çocuklarla birlikte pasta kesilirken, samimi görüntüler ortaya çıktı. Bayramın manevi atmosferinin hissedildiği buluşmada çocukların mutluluğu dikkat çekti.

SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Vali Vekili Cinbir, ziyaret sırasında kurumda görev yapan sosyal hizmet personeliyle de görüştü. Devlet himayesindeki çocuklara yönelik yürütülen çalışmaların önemine değinen Cinbir, personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BAYRAMLARDA SOSYAL DESTEK VURGUSU

Bayram dönemlerinde devlet korumasındaki çocuklara yönelik ziyaretlerin moral açısından önemli olduğu belirtilirken, uzmanlar çocukların sosyal destek ve aidiyet hissinin güçlendirilmesinin uzun vadede büyük katkı sağladığını ifade ediyor.