Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini devam ettiriyor. Denetimlerde 16 bin 640 araç, bin 81 motosiklet 204 servis aracı kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 784 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 168 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.