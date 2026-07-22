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Kaynak: DHA

Yığılca ilçesi Kocaoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre; akraba olan Ercan K. ve Naim K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Ercan K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Naim K.’yi başından vurarak ağır yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Naim K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ercan K.’nin yakalanması için çalışma yapılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.