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Kaynak: İHA

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde kahverengi kokarcanın yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir uygulama gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliği’nin katkı sunduğu programı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütürken, muhtarlara zararlıya karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verildi ve kış dönemindeki uygulamalarda kullanılmak üzere ilaç teslim edildi.

Cumayeri’ndeki programa Kaymakam Vekili Ceyhun Denli ve İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun’un yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı İhsan Keleş, kurum yetkilileri ve köy ile mahalle muhtarları iştirak etti.

İKİ YILDA YÜZLERCE LİTRE İLAÇ ÜRETİCİLERE ULAŞTIRILDI

İlçedeki faaliyetlerin kapsamını değerlendiren Esra Uzun, çalışmaların Cumayeri’nin 21 köyü ile 5 mahallesinde yürütüldüğünü belirtti.

Uzun’un aktardığı verilere göre, 2025 ve 2026 yıllarında kışlak alanlarına yönelik uygulamalar için muhtarlara 370 litre ilaç teslim edildi. Üreticilerin kullanımına 820 bitki koruma ürünü ile bin 750 feromon ve yapışkan tuzak sunuldu. Zararlıya karşı uygulama yapacak üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerden ise 371 kişi yararlandı.

Kimyasal uygulamaların yanı sıra biyolojik yöntemlere de başvuruldu. Bu doğrultuda 14 bin Samuray arısı doğaya salınarak mücadele çalışmalarına katkı sağlandı.

ESRA UZUN’DAN ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Kış mevsimi yaklaşırken zararlının barınmak için kapalı mekânlara yönelmesine dikkat çeken Esra Uzun, sonuç alınabilmesi için çalışmaların birlikte ve aynı zaman diliminde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Uzun, muhtarların, çiftçilerin ve bölge sakinlerinin sürece etkin biçimde katılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Etkinlikte, kışlak bölgelerinde kahverengi kokarcaya yönelik uygulamalarda kullanılacak ilaçlar muhtarlara verildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, kahverengi kokarcanın yayılımını sınırlandırmak ve tarımsal ürünlerde verim ile kalite düşüşünün önüne geçmek amacıyla kent genelindeki faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.