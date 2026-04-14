Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölyaka ilçesinde bir şüphelinin, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, tarihi eser satmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gölyaka ilçesinde belirlenen ikamete yapılan operasyonda R.G. (35) ve Ş.T. (64) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 119 adet sikke, 13 adet yüzük, 2 adet haç, 1 adet heykel, 1 adet çömlek olmak üzere toplamda 136 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan R.G. ve Ş.T. hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet’ suçundan adli tahkikat başlatıldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.