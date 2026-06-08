Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’nin Ay’a yönelik bilimsel ve teknolojik hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda önemli bir adım daha atılıyor. Akademi, kamu ve sanayi paydaşlarını ortak bir platformda buluşturan Ay Bilimsel Çalışma Grubu Toplantıları'nın dördüncüsü, 10 Haziran 2026 tarihinde Düzce Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK UZAY KOORDİNASYONUNDA BİLİMSEL YOL HARİTASI

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen Ay Bilimsel Çalışma Grubu, Türkiye’nin Ay araştırmalarına yönelik bilimsel yol haritasının şekillendirilmesinde stratejik bir rol oynuyor. Daha önce Ankara ve İstanbul’da düzenlenen toplantılarda; bilimsel görev yüklerinin gelişim süreçleri, teknik ihtiyaçlar ve Ay araştırmalarına yönelik güncel çalışmalar ele alınmış, farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımıyla özel çalışma grupları oluşturulmuştu.

"ALİ KUŞÇU" HEDEFLERİ MASAYA YATIRILDI

Önceki toplantılarda, Türkiye’nin Ay Programı kapsamında geliştirilen ve "Ali Kuşçu Bilim, Keşif ve Haritalama Hedefleri" başlığı altında ele alınan bilimsel görev yüklerinin altyapısı ve teknik özellikleri değerlendirilmişti. Bu doğrultuda uzmanlar tarafından şu kritik başlıklar masaya yatırılmıştı:

Ay yüzeyinin haritalanması ve uzaktan algılama teknikleri, Uzay ortamının karakterizasyonu ve radyasyon ölçümleri, Görüntüleme sistemleri ve bilimsel veri analizi, Gelecekteki Ay görevlerine yönelik teknolojik altyapılar. Düzce'deki Toplantıda Yeni İş Birliği Fırsatları Görüşülecek

Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan IV. Ay Bilimsel Çalışma Grubu Toplantısı’nda, program kapsamında yürütülen çalışmalardaki son güncel gelişmeler, bilimsel görev yüklerinin mevcut durumu ve yeni iş birliği fırsatları ele alınacak. Toplantı; üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi temsilcilerini bir araya getirerek Türkiye’nin uzay alanındaki teknolojik kapasitesini artırmayı amaçlıyor.