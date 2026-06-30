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Kaynak: İHA

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve olası eylemlerinin önlenmesine yönelik Düzce ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.