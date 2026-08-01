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Kaynak: İHA

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa sürdürdüğü Üzümsü Meyveler Mali Destek Projesi dahilindeki saha denetimleri Kaynaşlı ilçesinde kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel, bölgede yetiştiriciliği yapılan çilek, ahududu ve yaban mersini bahçelerinde kapsamlı arazi taramaları gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bitkilerin genel durumları ve büyüme evreleri yakından takip edildi.

Saha çalışmaları sırasında uzmanlar tarafından çiftçilere; bitki bakımı, üründe rekolteyi artırma yolları, zararlılar ile hastalıklarla mücadele teknikleri ve üretim aşamalarına dair önemli bilgilendirmeler sunuldu. Bahçelerdeki mevcut durumu değerlendiren ekipler, tarımsal süreçlere ilişkin üreticilerden gelen soruları da yanıtladı.