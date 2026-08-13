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Kaynak: İHA

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Iğdır Köyü’nde, fındık rekoltesinde kalite ile güvenilirliği üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı saha denetimleri düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 2026 yılı dâhilinde sürdürülen "Fındıkta İyi Tarım Uygulamaları Projesi" kapsamında, projeye dâhil olan 22 fındık üreticisinin bahçeleri yerinde kontrol edildi.

Yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluşu uzmanlarınca gerçekleştirilen saha incelemelerinde; çiftçilerin uyguladığı gübreleme yöntemleri, bitki besleme programları ve zirai mücadele adımları mercek altına alındı. Bunun yanı sıra üreticilerin tuttuğu üretim kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ve İyi Tarım Uygulamaları standartları çerçevesinde tek tek değerlendirildi.

Yürütülen denetim faaliyetleriyle; fındık yetiştiriciliğinin başlangıçtan hasada kadarki tüm süreçlerinin kayıt altına alınması, doğanın ve insan sağlığının muhafaza edilmesi ile emniyetli tarımsal üretimin sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.