Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yaklaşan yeni av sezonu öncesinde bölge balıkçılarını desteklemek amacıyla anlamlı bir çalışma başlatıldı. Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Eski Ağını Getir, Yeni Ağını Götür" projesi çerçevesinde hak sahibi balıkçılara toplam 300 adet balıkçı ağı verildi.

Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen teslim törenine; AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Balcı Ünal ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un yanı sıra çok sayıda balıkçı ile davetli katılım sağladı.

Törende konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, alın teriyle denizlerde rızkını arayan Akçakocalı balıkçılarla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Düzce İl Özel İdaresi aracılığıyla sağlanan bu desteğin önemine vurgu yapan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizin ve ilimizin mavi ekonomisine büyük katkı sağlayan, denizlerimizde rızkını arayan emektarlarımıza verdiğimiz desteğin hayırlı olmasını temenni ediyor, kazasız belasız ve bereketli bir av sezonu diliyorum."

Proje kapsamında her balıkçıya üç bağ olmak üzere ortalama 85-90 kulaç uzunluğunda malzeme teslimatı yapıldı. Uygulama sayesinde kullanım ömrünü dolduran yıpranmış ağların yenilenmesi ve avcıların daha emniyetli ve nitelikli ekipmanlarla denize açılmaları amaçlanıyor.

Toplam maliyeti 1 milyon TL olarak açıklanan projenin finansman detayları da belli oldu. Bütçenin 775 bin 500 TL'lik bölümü balıkçı ağlarının temininde kullanılırken, geriye kalan kaynağın ise Akçakoca Balıkçılar Barınağı'nın zemininde yürütülecek zemin iyileştirme ve düzenleme faaliyetlerine aktarılacağı bildirildi.