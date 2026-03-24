Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında tutuklanmasının ardından kurulan dayanışma çadırı tartışılmaya devam ediyor.

El Heykeli önünde toplanan kalabalıkta dikkat çeken en önemli detay ise yüz ifadeleri ve ortaya çıkan tablo oldu. CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ile CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’in de yer aldığı görüntülerde; alkışlar, sloganlar ve destek mesajları öne çıktı.

Ancak tüm bu görüntülere rağmen beklenen kalabalığın oluşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle bayram sürecine rağmen beklenen kalabalığın oluşmaması, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden oldu.

DESTEK CILIZ, ON BİNLER NEREDE?



Kuşadası’nda CHP’ye üye sayısının yaklaşık 8-15 bin, Aydın genelinde ise 80-120 bin olduğu değerlendirilirken, dayanışma çadırına katılımın sınırlı kalması “destek ne kadar güçlü?” sorusunu beraberinde getirdi.

Alkışlayanlar ve slogan atanlar kadar;

Sessiz kalanlar

Uzaktan izleyenler

Katılmayı tercih etmeyenler da dikkat çekti.

Ortaya çıkan tablo, Kuşadası’nda tek sesli bir destek yerine farklı duruşların ve mesafeli yaklaşımların da olduğunu gözler önüne serdi.

Kuşadası’nda siyasi atmosfer giderek ısınırken, bu görüntüler uzun süre konuşulacağa benziyor.