YIKIM SAHASINDA "AL BAYRAK" DURAKSAMASI

İstanbul Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı kararlaştırılan 6 katlı bir binada dün sabah çalışmalar başladı. İş makinesinin darbeleriyle binanın teras katı yıkılmak üzereyken, görevli Enes İpek duvarda asılı duran Türk bayrağını fark etti. İpek’in uyarısıyla yıkım çalışmaları saniyeler içinde durduruldu.

DEV MAKASLA HASSAS OPERASYON

Binanın riskli durumu nedeniyle enkaza kimsenin çıkamayacağını anlayan makas operatörü Sefa Kaya, dev iş makinesini adeta bir el gibi kullandı. Manevrayla duvardaki bayrağı nazikçe kavrayan Kaya, bayrağı zarar vermeden aşağıya indirdi. Aşağıda bekleyen Enes İpek, makasın ucundan aldığı ay-yıldızlı bayrağı öpüp katladıktan sonra göğsüne sakladı.

"ARABAMDA 20 TANE DAHA VAR"

Yıkımlarda en büyük önceliklerinin kutsal değerler olduğunu belirten Enes İpek, bu hassasiyetini şu sözlerle anlattı:

"Her yıkımdan önce binada Türk bayrağı veya Kur'an-ı Kerim olup olmadığını mutlaka kontrol ederiz. Bu bayrak gözümüzden kaçmış ama görünce hemen müdahale ettik. Bu benim ilk topladığım bayrak değil; arabamda 15-20 tane daha böyle kurtardığım bayrak var. Hepsini saklıyorum."