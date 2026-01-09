Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor?

Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor?

09.01.2026 tarihi için günlük burç yorumlarını bir astrolog bakışıyla yapay zekaya hazırlattık. Oğlak vurgusu güçlü. Sorumluluklar, uzun vadeli hedefler, disiplin ve gerçekçilik ön planda. Duygusal tepkilerden çok mantıkla hareket etmek kazandırır.

Haberi Paylaş
Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor? - Resim: 1

Balık

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları gündemde. Kimlerle yol yürümek istediğini daha net görüyorsun. Bir hedefi somutlaştırmak için destek alabilirsin.

1 8
Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor? - Resim: 2

Başak

Aşk, yaratıcılık ve kendini ifade alanında daha ciddi bir tutum içindesin. Geçici hevesler yerine kalıcı mutluluk arayışı öne çıkıyor. Ürettiğin bir şey somut sonuç verebilir.

2 8
Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor? - Resim: 3

Boğa

Hayata bakış açını genişleten gelişmeler var. Eğitim, hukuki konular, yurtdışı bağlantıları ya da akademik planlar gündeme gelebilir. İnandığın bir konuda daha sağlam durma ihtiyacı hissedebilirsin.

3 8
Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor? - Resim: 4

Koç

Kariyer ve hedefler alanında önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Üstlerinle ya da otorite figürleriyle yapacağın konuşmalar yön belirleyici olabilir. Sabırsız davranmamaya dikkat et; strateji kazanır.

4 8
Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor? - Resim: 5

Akrep

Zihnin oldukça aktif. Önemli konuşmalar, yazışmalar veya kararlar söz konusu. Söylediklerin kadar söylemediklerin de etkili. Ciddi bir anlaşma ya da sözleşme gündeme gelebilir.

5 8
Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor? - Resim: 6

Aslan

İş, günlük düzen ve sağlık konularında yapılandırma ihtiyacı var. Ertelediğin sorumluluklar artık dikkatini istiyor. Disiplinli bir plan, ilerleyen haftalarda büyük rahatlama sağlar.

6 8
Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor? - Resim: 7

Kova

Biraz içe çekilme ihtiyacı hissedebilirsin. Bilinçaltı, rüyalar ve içsel farkındalıklar artıyor. Kontrol edemediğin şeyleri kabullenmek, ruhsal olarak seni rahatlatır.

7 8
Duygudan çok akıl: 9 Ocak’ta burçlar senin için ne söylüyor? - Resim: 8

İkizler

Maddi–manevi paylaşımlar ön planda. Ortak gelirler, borçlar, yatırımlar ya da duygusal bağlar üzerine ciddi düşünceler yapabilirsin. Yüzeysel değil, derine inme zamanı.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro