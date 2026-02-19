Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu, babasının sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Mahkeme, Akpınar’ın Nebioğlu’na 6 milyon TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Nebioğlu, bir programa katılarak hem dava sürecine hem de kazandığı tazminata ilişkin değerlendirme yaptı.

'BENİM İÇİN ZORLU GEÇTİ'

Nebioğlu, açıklamasında, “Uzun yıllar sonra ilk kez kendimi rahatlamış hissediyorum. Davam süresince babam, annemle ilgili yanlış beyanlarda bulundu. Bu süreç benim için zorlu geçti ancak mücadelem devam edecek” ifadelerini kullandı.

'İKİ YIL BOYUNCA DENEYİM KAZANDIM'

İki yıl önce biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendiğini belirten Nebioğlu, programda yöneltilen "Para için mi yaptın?" eleştirilerine de yanıt verdi. Nebioğlu, "Bunu söyleyenler, kendi haklarını aramamış, hak mücadeleleri vermemiş insanlar. Ben iki yıl boyunca bu konuda deneyim kazandım" şeklinde konuştu.

KÖY HAYATI HAYALİ

Tazminatı nasıl değerlendireceğine ilişkin de konuşan Nebioğlu,

"6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma oluşturan sözlerde bulunmuşlardı. Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim" diye konuştu.

'MANEVİ TAZMİNATLA SINIRLI KALMAYACAK'

Nebioğlu ayrıca kararın yalnızca manevi tazminatla sınırlı kalmayacağını söyleyerek, "Mücadelemiz mal varlığı talebiyle devam edecek. Babamın bana mal varlığı konusunda iyi davranacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.