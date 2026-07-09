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Kaynak: İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların üreme heyecanı kumsallara yansımaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli deniz kaplumbağası üreme alanlarından biri olan Mersin kıyılarında, koruma altındaki bölgelerin dışındaki sahillere de kaplumbağalar yumurta bırakmak için çıkıyor.

Gece saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'ndeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın arkasında yer alan kumsala çıkan bir iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta), yumurtlamak için yuva kazmaya başladı. O esnada sahilde oturan gençler, durumu fark ederek hemen harekete geçti. Kaplumbağanın zarar görmesinden endişelenen gençler, yuvanın etrafını kamışlarla çevirerek koruma altına aldı ve yetkililere haber verdi. Kumsalda birkaç saat kalan kaplumbağa, işlemlerini tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde denize döndü.

Kaplumbağayı ilk fark eden gençlerden İlyas Akdoğan, yaşadıkları anları şu sözlerle aktardı:

Gençlerden İlyas Akdoğan, denizden çıkarak yuva yapmaya başlayan kaplumbağayı fark ettiklerini belirterek, bölgeden araçlar geçtiği için çevresinde tedbir alıp yetkili birimlere haber verdiklerini söyledi.

321 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Mersin'de, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) yumurtlama sezonunun ağustos ayının sonuna kadar yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.