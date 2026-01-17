Duvardaki lekelere etkili çözüm: Aseton

Sünger kullanırken dikkat edin

Uzmanlar, sünger kullanımında temkinli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Gözenekli yapıya sahip süngerlerin, lekeyle birlikte boya tabakasını da aşındırabileceği, özellikle mat ve yarı mat duvarlarda renk açılmasına yol açabileceği vurgulanıyor. Bu nedenle duvar temizliğinde yumuşak bir bez kullanmanın daha güvenli olduğu belirtiliyor.