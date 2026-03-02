Duvar küfü ve rutubete kesin çözüm: Rutubetli duvarları kalıcı olarak kurtarmanın en etkili yöntemi

Sağlık Açısından Neden Önemli?

Küf sporları, hassas bünyelerde solunum yolu tahrişini, alerjik reaksiyonları ve göz yanmasını tetikliyor. Uzun süreli ve yoğun maruziyet ise doğrudan baş ağrısı ve halsizlik gibi semptomlarla ilişkilendiriliyor. Bu kritik sebeplerle nem kaynağının kurutulması, hem yapı bütünlüğünü koruyor hem de yaşam konforunu en üst seviyeye çıkarıyor.

Duvarlardaki nem lekeleri, sadece kozmetik bir kusur olarak kalmıyor. Yüzey temizliği süreci başlatan ilk hamle olsa da; kesin ve kalıcı çözüm, ortam nemini dizginlemekten ve yapısal sorunları kökten çözmekten geçiyor.