Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Mehmet Okut, dut toplamak amacıyla yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Okut, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Okut’un hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.