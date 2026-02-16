Düşük zekanın en büyük 5 işareti: Bu 5 davranış ele veriyor

TIBBİ / KLİNİK ANLAMI (ZEKÂ GERİLİĞİ / ENTELEKTÜEL YETERSİZLİK):

Standart IQ testlerinde 70 veya altında puan alan kişilerde ortaya çıkar. Burada sadece düşük IQ değil, iletişim, sosyal uyum, bağımsız yaşama ve pratik beceriler gibi günlük yaşam alanlarında da ciddi yetersizlikler söz konusudur. Genellikle çocuklukta başlar, gelişimsel bir bozukluk olarak sınıflandırılır ve hafif, orta, ağır, derin düzeylerde değerlendirilir.