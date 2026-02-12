Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, şirketin yüksek teknolojili harp başlığı ve tapa geliştirme yeteneğiyle asimetrik harp koşulları gözetilerek tasarladığı PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nı (KİDA) anlattı.

DÜŞÜK MAALİYET

Sabit kumanda merkezinden gerçek zamanlı veri akışıyla yönetilebilen PİRANA, yarı otonom hareket kabiliyetine de sahip. Düşük maliyetle yüksek etki yaratmak amacıyla geliştirilen araç, sürü kullanım konseptine uygun hale getirilecek. Düşman unsurlarının denizde tespiti sonrasında uzaktan kumandalı ya da otonom modda hedefe yönelerek çarpışma anında infilak edecek şekilde programlandı. Bu özelliği sayesinde düşman gemilerine, limanlara ve üs bölgelerine sızarak etkili taarruz imkânı sunuyor.

RADARA YAKALANMAYAN DENİZ MÜHİMMATI

Deniz alanındaki “EBU” (etkisizleştirme birimi) çözümü olarak konumlandırılan PİRANA hakkında konuşan Keleş, aracın fiziksel tasarımının F-35 uçaklarında olduğu gibi düşük radar kesit alanına sahip olduğunu vurguladı. MKE’nin geliştirdiği radar absorban (emici) kaplama ve ısı güdümlü füzelere karşı kızılötesi (IR) dayanıklılık sağlayan kaplamalar sayesinde sistemin tespit edilmesi neredeyse imkânsız hale getirildi.