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Kaynak: AA

Açıklanan verilere göre, Wizz Air’in toplam geliri önceki mali yıla kıyasla yüzde 8 artarak 5,7 milyar avroya yükseldi. Aynı dönemde yolcu sayısı da yüzde 10 artış gösterdi.

Ancak şirketin operasyonel performansı kârlılığa yansımadı. Dönem faaliyet kârı yüzde 16,6 azalışla 139,7 milyon dolara gerilerken, net kârda ise dramatik bir düşüş yaşandı. Net kâr, yüzde 99,4 oranında azalarak sadece 1,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin operasyonları olumsuz etkilediği vurgulandı. Özellikle 2025 yaz sezonunun yoğun döneminde Tel Aviv ve bölgedeki diğer hatlara yönelik uçuş iptalleri ile Mart 2026’da devam eden sefer iptallerinin finansallar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Wizz Air ayrıca, ABD/İsrail-İran geriliminin şirket kazancını yaklaşık 50 milyon avro azalttığını bildirdi. Ancak bu etkinin, çatışma öncesinde yapılan yakıt hedge işlemleri sayesinde büyük ölçüde dengelendiği belirtildi.

Devam eden bölgesel gerilimler ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler nedeniyle şirket, 31 Mart 2027’de sona erecek yeni mali yıl için herhangi bir finansal öngörü paylaşmadı.

Açıklanan sonuçlar, gelir artışına rağmen küresel risklerin hava yolu şirketlerinin kârlılığı üzerindeki belirleyici etkisini bir kez daha ortaya koydu.