Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 32. haftasında düşme hattını doğrudan ilgilendiren mücadelede yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni sahasında ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Sezon boyunca 31 maça çıkan Karagümrük; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 21 puan topladı ve ligin son sırasında yer alıyor.

Gençlerbirliği ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 28 puan elde ederek averajla 14. sırada bulunuyor.

İstanbul ekibi bu karşılaşmadan puan çıkaramazsa Süper Lig’e veda etme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Karagümrük’te Ivo Grbic ve Ricardo Esgaio sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde Kocaelispor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-0 kazanmıştı.