Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
Anasayfa Yaşam Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu?

Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu?

Şehirler çoğu zaman herkes için ortak alan gibi anlatılıyor. Ama son yıllarda kamusal alanlarda ortaya çıkan bazı tasarımlar, bu fikri sorgulatıyor. Çünkü bazı banklarda oturmak bile zor, bazı köşeler kimse burada durmasın diye sivrileştirilmiş durumda. Bu yaklaşımın adı: düşman mimari

Meyra Özer Meyra Özer
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 1

Düşman mimari nedir?

Düşman mimari, kamusal alanlarda bazı davranışları engellemek ya da belirli grupların o alanlarda bulunmasını zorlaştırmak için tasarlanan fiziksel düzenlemelere verilen isimdir. Rahatsız banklar, uzanmayı imkânsız kılan metal bölmeler, yürümeyi zorlaştıran engebeli zeminler veya sivri çıkıntılar bu anlayışın en sık rastlanan örnekleridir.

Bu tasarımlar çoğu zaman açıkça söylenmeyen bir hedef taşır: Evsizlerin barınmasını önlemek, insanların uzun süre oturmasını engellemek ya da “istenmeyen” olarak görülen kişileri alandan uzaklaştırmak. Üstelik birçok örnekte bu sert müdahaleler estetik bir tasarım görüntüsünün ardına saklanır ve ilk bakışta fark edilmesi kolay değildir. Şimdi gelin dünyanın farklı yerlerinden örneklerle bu kavramı daha yakından inceleyelim.

1 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 2

Bölmeli banklar

Banklara yerleştirilen kolçaklar ya da metal bölmeler, özellikle evsizlerin uyumasını engellemek için kullanılıyor. Ama bu tasarımlar yaşlılar ve engelliler için de rahatsız edici hale geliyor.

2 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 3

Camden Bench

Londra’daki ünlü Camden Bench, düşman mimarinin en bilinen simgelerinden biri. Üzerinde düz yüzey yok, köşe yok, rahat yok. Tasarımın amacı: kimse burada uzun süre kalmasın.

3 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 4

Sivri çıkıntılar

Bazı bina girişlerine veya pencere önlerine yerleştirilen metal sivriler, insanların oralarda uyumasını engelliyor. Bu örnekler en çok tepki çeken düşman mimari uygulamalarından.

4 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 5

Metal barlı platformlar

Bazı istasyonlarda veya köprü altlarında düz zeminlerin üzerine metal çubuklar ekleniyor. Amaç hem uyumayı hem kaykay kullanımını engellemek.

5 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 6

Sıra dışı banklar

Tokyo’da görülen boru şeklindeki banklar, insanın aklına ilk olarak Bu gerçekten oturmak için mi yapılmış? sorusunu getiriyor. Yazın aşırı ısınan, kışın buz gibi olan bu yüzeyler, hem rahatsız hem de uzanmayı tamamen engelliyor.

6 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 7

Mavi ışıkla aydınlatılan tuvaletler

Victoria’daki bazı halka açık tuvaletlerde kullanılan mavi ışıklar, uyuşturucu enjeksiyonunu zorlaştırmak amacıyla yerleştirildi. Ancak bu uygulama, hem sağlık risklerini artırdığı hem de tuvaletleri herkes için rahatsız edici bir ortama dönüştürdüğü için yoğun eleştiri alıyor.

7 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 8

Metal sivriler

Mumbai’de bazı bankların önüne yerleştirilen sivri metal çubuklar, insanları orada uyumaktan alıkoymayı hedefliyor. Ancak bu tarz sert önlemler sadece evsizleri değil, yanlışlıkla düşebilecek herkesi tehlikeye atıyor ve sosyal medyada büyük tepki topluyor.

8 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 9

Bölünmüş bank tasarımları

İngiltere’de evsiz nüfusun artmasıyla birlikte banklar metal çubuklarla parçalara ayrılmaya başladı. Bu uygulama uzanmayı engellese de aynı zamanda oturma kapasitesini azaltıyor ve kamusal alanların kapsayıcı olması fikriyle çelişiyor.

9 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 10

Eğimli metro barları

New York metrosunda bazı istasyonlara yerleştirilen eğimli barlar, insanların oturmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu tasarımlar yer tasarrufu gerekçesiyle savunulsa da yaşlılar ve engelliler için ciddi bir sorun yaratıyor.

10 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 11

Kaldırımlara yerleştirilen kayalar

San Francisco’da bazı mahallelerde kaldırımlara dizilen kaya parçaları, evsizlerin o bölgelerde kalmasını engellemek için kullanılıyor. İlginç olan ise bu uygulama için para toplanması ve yardım yerine bu tarz önlemlere yatırım yapılması.

11 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 12

Kullanımı zorlaştıran tıkanmış alanlar

Fransa’daki bazı şehirlerde taşlar, metal çubuklar ve asimetrik engellerle dolu alanlar dikkat çekiyor. İlk bakışta modern sanat gibi görünen bu düzenlemeler aslında kamusal alanların erişilebilirliğini azaltıyor.

12 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 13

Sivri kayalık zeminler

Accra’da yerleştirilen engebeli taşlar, evsizlerin alanlarda barınmasını engellemeye yönelik en doğrudan örneklerden biri. Ama bu kadar açık bir amaç taşıması, tasarımın sorgulanmasına neden oluyor.

13 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 14

Kuşları bile engelleyen dikenler

Düşman mimari sadece insanlara yönelik değil. Bristol’de ağaç dallarına yerleştirilen metal dikenler, kuşların konmasını önlüyor ve doğanın bile dışlandığı bir yaklaşımı temsil ediyor.

14 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 15

Geceleri kilitlenen banklar

Bazı banklar gece saatlerinde kilitlenerek kullanılamaz hale getiriliyor. Kamusal bir alanın zamanla erişilemez bir nesneye dönüşmesi, düşman mimarinin en çarpıcı örneklerinden biri.

15 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 16

Beton sivri uçlar

Guangzhou’da otoyol altlarına yerleştirilen sivri beton çıkıntılar, evsizlerin burada kalmasını engellemek için tasarlanmış. Sonuçta insanlar başka yerlere gitmek zorunda kalıyor ama sorun ortadan kalkmıyor.

16 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 17

Metal engelleyiciler

Adelaide’da özellikle kaykaycıları uzak tutmak için eklenen metal parçalar, aynı zamanda oturmayı ve dinlenmeyi de zorlaştırıyor. İnce bir kontrol yöntemi gibi görünse de etkisi oldukça sert.

17 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 18

Ünlü Camden bankları

Camden bankı, düşman mimarinin sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Şekli gereği üzerinde uzanmak mümkün değil, kaykay yapılamıyor ve hatta rahat oturmak bile zor.

18 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 19

Toronto’daki hayalet kamusal alanlar

Toronto’da bazı bölgeler kamusal alan gibi görünse de bank, gölge ya da temel ihtiyaçlara yönelik hiçbir olanak bulunmuyor. Bu eksiklik özellikle savunmasız grupları orantısız biçimde etkiliyor.

19 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 20

Shandong’daki “para ver otur” bankları

Shandong’daki bazı banklar ise kamusal alanların ticarileşmesinin en uç örneklerinden biri. Ücret ödemeden oturulamıyor, süre bitince sivri uçlar devreye giriyor ve insanları kalkmaya zorluyor.

20 21
Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu? - Resim: 21

Düşman mimari yalnızca fiziksel engeller yaratmaz; aynı zamanda toplumdaki sosyal meseleleri görmezden gelen bir bakış açısını da temsil eder. Kamusal alanlar teoride herkesindir, ancak bu alanların nasıl tasarlandığı, kimin gerçekten hoş karşılandığını açıkça gösterir. Şehirlerdeki küçük detayların altında yatan mesajı fark etmek, modern yaşamı anlamanın önemli bir parçasıdır.

21 21
Kaynak: Haber Merkezi
