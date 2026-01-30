Düşman mimari giderek yayılıyor: Şehirler insan sevmiyor mu?

Düşman mimari nedir?

Düşman mimari, kamusal alanlarda bazı davranışları engellemek ya da belirli grupların o alanlarda bulunmasını zorlaştırmak için tasarlanan fiziksel düzenlemelere verilen isimdir. Rahatsız banklar, uzanmayı imkânsız kılan metal bölmeler, yürümeyi zorlaştıran engebeli zeminler veya sivri çıkıntılar bu anlayışın en sık rastlanan örnekleridir.

Bu tasarımlar çoğu zaman açıkça söylenmeyen bir hedef taşır: Evsizlerin barınmasını önlemek, insanların uzun süre oturmasını engellemek ya da “istenmeyen” olarak görülen kişileri alandan uzaklaştırmak. Üstelik birçok örnekte bu sert müdahaleler estetik bir tasarım görüntüsünün ardına saklanır ve ilk bakışta fark edilmesi kolay değildir. Şimdi gelin dünyanın farklı yerlerinden örneklerle bu kavramı daha yakından inceleyelim.