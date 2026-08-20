Türkiye “Terörsüz Türkiye” adı verilen yeni bir döneme giriyor. Terörün sona ermesi, devletin güvenliği ve toplumsal bütünlük açısından önemli bir kazanımdır. Fakat asıl soru bundan sonra başlıyor:

Düşman biterse siyaset ne yapacak?

Türkiye’nin siyasi hafızasında kendimizi çoğu zaman ne olduğumuz üzerinden değil, kime karşı olduğumuz üzerinden tanımladık. PKK, FETÖ, dış güçler, emperyalizm, ekonomik saldırılar… Tehditler değişti; fakat “kuşatılmış Türkiye” anlatısı çoğu zaman varlığını korudu.

Psikanalitik açıdan bunun önemli bir karşılığı var. Özne, kendisini bir “Öteki” üzerinden tanımlayabilir. Siyasal alanda da düşman yalnızca bir tehdit değil, aynı zamanda “biz” duygusunu kuran bir araç haline gelebilir. Fakat burada tehlikeli bir paradoks ortaya çıkar:

Öteki ortadan kalktığında, onu yeniden üretme ihtiyacı doğabilir.

PKK’nın silah bırakması bu nedenle yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Türkiye’nin siyasal dili açısından da bir sınavdır. Çünkü terör sona erdiğinde yeni bir tehdit icat ederek eski siyasal psikolojiyi sürdürmek, terörün bitmesiyle birlikte onun ürettiği zihinsel düzenin de devam etmesi anlamına gelir.

Gazi Mustafa Kemal bugün yaşasaydı elbette geleceği birebir tahmin edemezdik. Fakat onun siyasal aklından bir yöntem çıkarabiliriz: “Bize kim karşı?” sorusundan önce “Biz ne inşa edeceğiz?”

Çünkü bağımsızlık yalnızca düşmana direnmek değildir. Kendi gündemini belirleyebilmektir.

Türkiye’nin yeni milliyetçiliği de korku ve kuşatılmışlık üzerinden değil; bilim, üretim, hukuk, eğitim ve güçlü kurumlar üzerinden kurulmalıdır.

Terörsüz Türkiye’nin gerçek başarısı, yalnızca silahların susması olmayacaktır.

Asıl başarı, Türkiye’nin kendisini artık bir düşmanın karşısında değil, kendi geleceğinin içinde tanımlayabilmesidir.

Çünkü gerçek bağımsızlık, düşmanlarının olmaması değil;

Varlığını düşmanlarının varlığına borçlu olmamaktır.