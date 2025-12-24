Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünde boş bir araziye düştü.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte toplamda 5 yolcu bulunduğu belirtildi. Uçakta bulunan 5 yolcu yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin ise tahkikat devam ediyor. İncelemelerin başka ülkede yapılacağını Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu belirtti.

Olaya ilişkin ise son olarak Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama gerçekleştirdi. Uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile Kaptan ve Yardımcı Pilot arasında aşağıdaki konuşmalarını ise Uraloğlu şu şekilde paylaştı:

23.12.2025 tarihli HMJ185 Çağrı Adlı Hava Aracı Kaza/Kırım Hadisesine İlişkin;

· Lokal saat 20:17’de Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için; HMJ185 çağrı adlı uçak standart usullere göre kalkışını gerçekleştirmiştir. Kalkışı müteakip Esenboğa Kuleden uygun ve olağan prosedürler doğrultusunda Hava Trafik Kontrol Merkezi’mizdeki “Yaklaşma Kontrol Ünitesi” ile, akabinde “Saha Kontrol Ünitesi”ne devredilmiştir.

‘GENEL ELEKTRİK ARIZASI’

Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş;

· Lokal saat 20:25’de en son 34.000 feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verilmiştir.

· Lokal saat 20:31’de söz konusu uçak yaklaşık 32.000 feet irtifadayken PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (uçuşta en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesi) deklare etmiş, Genel Elektrik Arızası olduğunu söylemiş ve Ankara’ya geri dönmek için radar vektörü (uçuş rotası) istemiştir.

· Lokal saat 20:32’de Hava Trafik Kontrolörü talimatıyla uçağa Esenboğa Havalimanına geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviye bildirilmiştir.

· Lokal saat 20:33’de Uçaktaki pilot tarafından 7700 acil durum kodu (uçuşta en riskli aciliyet kodu) aktif edilmiştir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.

‘PİLOTUN SESİNİN ZOR DUYULUR HALE GELMİŞ’

· Lokal saat 20:34’te Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki parazitlenmelerden dolayı Hava Trafik Kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirmiştir.

· Lokal saat 20:34’te Uçak, Esenboğa Havalimanına acil geri dönüş için Saha Kontrol Ünitesince geçtiği seviye pilottan teyit edilerek, Yaklaşma Kontrol Ünitesine devredilmiştir.

· Lokal saat 20:35’de Uçak, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare ederek Yaklaşma Kontrol Ünitesiyle Esenboğa Havalimanına geri dönüş için temas etmiş, radar vektörü ve alçalacağı seviyeler kendisine verilmiştir.

· Lokal saat 20:36’da Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki anlaşılabilirlik kaybolmuş ve pilotun sesi zor duyulur hale gelmiştir. Bununla birlikte radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşanmıştır.

· Lokal saat 20:38’de Radar ekranında Hava Trafik Kontrolörünce uçağın tamamen görülemediği müşahede edilmiştir.