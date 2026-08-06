Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında yakılan sis meşalesi duran bir minibüsün altına düştü. Meşaleyi almak isteyen 9 yaşındaki S.Ç., aracın altına girdi. Bu esnada çocuğu fark etmeyen H.E. minibüsü hareket ettirdi. Minibüsün hareket etmesiyle S.Ç., hareket eden minibüsün altında kalarak yaralandı.

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.