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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

VLAHOVIC'TEN 6 GOLLÜ PERFORMANS

Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.

Kocaelispor karşısında galibiyeti getiren Sırp santrfor, Beşiktaş formasıyla ligdeki altıncı golünü attı.

Sezon başından bu yana Süper Lig'de etkili bir performans sergileyen Dusan Vlahovic, daha önce Çorum FK karşısında hat-trick yapmış, Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında da birer gol kaydetmişti.

Kocaelispor karşısında penaltıdan fileleri havalandıran yıldız futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

AVRUPA LİGİ'NDE HENÜZ GOLÜ YOK

Süper Lig'deki golcü performansını Avrupa'ya henüz taşıyamayan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında toplam 3 karşılaşmada görev aldı.

Sırp santrfor, bu mücadelelerde gol veya asist katkısı sağlayamadı.