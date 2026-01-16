Kireç lekeleri, özellikle sürekli ıslak kalan banyolarda en sık karşılaşılan temizlik problemlerinden biridir. Düzenli bakım yapılmadığında kireç tabakası sertleşir ve temizlenmesi çok daha zor bir hâl alır. Bu da banyoda hijyenik ve ferah bir görünüm elde etmeyi neredeyse imkânsız kılar.
Duşakabini parlatan doğal yöntem: Yalnızca tek malzeme gerekli
Duş sonrasında banyoda oluşan yoğun buhar, duşakabin camlarında zamanla su ve kireç izlerinin oluşmasına neden olur. İlk başta masum görünen bu lekeler, giderek kalıcı hale gelir ve camlarda mat, kirli bir görüntü bırakır.
Peki, duşakabin camlarında oluşan bu lekeleri ve gözle görülür kireç birikimlerini kısa sürede yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik pahalı temizlik ürünlerine gerek kalmadan… Mutfakların vazgeçilmezi olan ve doğal yapısıyla öne çıkan o mucizevi çözüm devreye giriyor.
TEK GEREKLİ MALZEME: LİMON
Temizlik uzmanlarına göre limon, kireç ve su lekeleriyle mücadelede son derece etkili ve pratik bir yardımcı. Uzmanlar, “Limon kullanarak yapılan temizlik, sabun kalıntıları ve sert su lekelerinden kurtulmanın en doğal yollarından biridir” diyerek özellikle duşakabin camları için bu yöntemi öneriyor.
Limonun içeriğinde bulunan sitrik asit, kireçle temas ettiğinde kimyasal bir reaksiyon oluşturarak kirecin çözülmesini sağlar. Bu sayede cam yüzeylerde biriken mineral kalıntıları parçalanır ve lekeler zahmetsizce yok olur. Aynı zamanda limon, kimyasal içerikli ürünlere başvurmadan temizlik yapmanıza olanak tanır.
NASIL UYGULANIR?
Öncelikle bir adet taze limon, iki temiz bez ve isteğe bağlı olarak beyaz sirke ya da bulaşık deterjanı hazırlayın. Limonu ortadan ikiye kesin; bu yöntemde hazır limon suyu yerine taze limon kullanmak çok daha etkili sonuç verir.
Yarım limonu, duşakabin camlarındaki lekelerin üzerine bastırarak sürün. Ovma işlemi sırasında limonun suyunun yüzeye tamamen yayılmasına dikkat edin. Uygulamayı tamamladıktan sonra hemen durulamayın. Sitrik asidin kireci parçalaması için yaklaşık 5 dakika bekleyin. Ardından camları durulayıp kuru bir bezle silerek işlemi tamamlayın.