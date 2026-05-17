Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Name Sokak’taki iki katlı binanın giriş katında tek başına yaşayan Hatice Özsoy, banyo kazanındaki suyu ısıtmak için piknik tüpünü çalıştırdı. Tüpten sızan gazdan etkilenen Özsoy fenalaşırken, apartmanda yayılan kokuyu hisseden komşuları daireye yöneldi. Kapının açılmaması üzerine içeri giren komşular, Özsoy’u banyoda hareketsiz halde buldu. İhbar sonrası adrese sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Özsoy’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gaz sızıntısından zehirlenerek öldüğü değerlendirilen Özsoy’un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.