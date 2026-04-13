Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Hacınabi Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın 3. katında yaşayan 62 yaşındaki Nazım Ocak’tan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, balkondan daireye girerek içeri ulaştı.
BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Ekipler, Nazım Ocak’ı banyoda yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk değerlendirmelere göre Ocak’ın duş aldığı sırada düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.
Öte yandan Nazım Ocak’ın Bursa’da yaşayan ablasının da kısa süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazenin Bursa’dan Bafra’ya getirildiği bilgisi paylaşıldı.