Olay, Hacınabi Mahallesi Hacı Kabaş Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Nazım Ocak’tan haber alamayan yakınları durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, balkondan eve girdi. Ekipler, Ocak’ı banyoda yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Nazım Ocak’ın Bursa’da yaşayan ablasının da vefat ettiği ve cenazenin Bursa’dan Bafra’ya getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.