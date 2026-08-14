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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı "Hedef 2027" başlıklı mesajla yeni sezon öncesinde camiaya seslendi.

Üst üste kazanılan dört şampiyonluğun artık geçmişte kaldığını belirten Özbek, bu sezonun Galatasaray tarihi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"ŞİMDİ SIRA BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUKTA"

Dursun Özbek, profesyonel lig tarihinde ilk kez üst üste beşinci şampiyonluğu kazanma fırsatına sahip olduklarını belirterek, "Dört yıl boyunca yaptıklarımız artık geçmişin başarılarıdır. Kupalarımız müzemizde, şampiyonluklarımız tarihimizdeki yerini aldı. Şimdi sıra beşinci şampiyonlukta." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK GÜCÜ MİLYONLARIDIR"

Sarı-kırmızılı takımın başarısındaki en önemli unsurun taraftar desteği olduğunu vurgulayan Özbek, "Bu takım dört yıldır yalnızca rakiplerini yenmedi. Umutsuzluğu yendi, 'Bu kez olmaz' diyenleri yendi. Galatasaray'ın en büyük gücü yalnızca sahaya çıkan on bir futbolcu değildir. Galatasaray'ın en büyük gücü, kendisine inanan milyonlardır." dedi.

TRANSFER MESAJI DA VERDİ

Taraftarların transfer konusunda beklenti içinde olduğunu bildiklerini belirten Özbek, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Sizlerin bazı adımları daha erken görmek istediğinizi de biliyoruz. Biraz daha sabır. Hepimizi heyecanlandıracak gelişmeler için artık çok fazla beklemeyeceğiz. Galatasaray'ın hedefleri ne kadar büyükse, bizim sorumluluğumuz da o kadar büyüktür." sözleriyle transfer çalışmalarına ilişkin mesaj verdi.

"TARİHE GEÇMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Yeni sezonda hedeflerinin yalnızca bir kupa olmadığını belirten Dursun Özbek, "Dört şampiyonluk bize beşincisini garanti etmiyor. Ama bize bir şeyi hatırlatıyor: Şampiyon olmak Galatasaray'ın kimliğinde, özünde var. Bu kez yalnızca bir kupa için değil, tarihe geçmek için yola çıkıyoruz. Birlikte yazdığımız bu hikâyenin en güzel cümlesi henüz yazılmadı. Şimdi sıra beşincide. Aynı umutla, aynı inançla... Hedef 2027." ifadeleriyle mesajını tamamladı.