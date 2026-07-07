Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Başkan Dursun Özbek, yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'5. ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Yeni sezon hedeflerine değinen Dursun Özbek, üst üste beşinci Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Özbek, "5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimizle ve yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY TARİHİNE YAKIŞIR TAKIM KURACAĞIZ'

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Galatasaray tarihine yakışır bir takım kuracağız." diyen Özbek, daha önce kurdukları başarılı kadroları hatırlatarak, "2017 yılında oluşturduğumuz takım iki sezon üst üste ligi domine etti. Daha sonra Icardi, Mertens, Uğurcan, Osimhen ve Torreira gibi oyuncuları Galatasaray'a kazandırmadık mı? Galatasaray'ın dünya markası olması nedeniyle ihtiyaç duyulan her bölgeye transferleri yaptık." dedi.

'HEDEF AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMI'

Dursun Özbek, bu sezon yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Özbek, "Amacımız bu sezon Avrupa'nın en iyi takımını yaratmak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli takviyeleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.